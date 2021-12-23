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66 педагогов стали лауреатами государственных премий за успешную работу с одаренными детьми

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Красноярск
15:30 23 Декабря 2021
общество, красноярск, учитель
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Организаторы краевого конкурса для педагогов, работающих с одаренными детьми, подвели итоги. В 2021 году победу одержали 66 преподавателей. 

Условиям конкурса были просты: учителя, подготовившие победителей или призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), получат по 120 и 100 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат педагоги, подготовившие победителей конкурсов, вошедших в перечень Министерства просвещения РФ

После подведения итогов стало понятно, что в крае два педагога получат по 60 тысяч рублей, разделив премию 120 тысяч пополам, 100 тысяч получат 15 человек и премию в размере 50 тысяч получат 49 учителей.

По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, работа с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Учителя всегда должны обновлять свои знания в психологии и идти в ногу со временем. Именно благодаря учителям школьники достигают высоких результатов. Светлана Маковская также искренне поздравила педагогов с получением этой премии и выразили благодарность за их работу. 

Из краевого бюджета на премии педагогам было выделено  более 5,5 млн рублей.

Свои награды победители конкурса получат в январе 2022 года. 

Фото: ©РИА новости / Алексей Майшев

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