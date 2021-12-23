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Сотрудники полиции Дивногорска поздравили детей с наступающим Новым годом

Главная Общество
Красноярск
15:05 23 Декабря 2021
полиция, красноярск, новый год, дети
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В преддверии главного праздника зимы ветераны ОВД и сотрудники ПДН ОП № 13 МУ МВД России «Красноярское» посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и поздравили их с наступающим новым годом. Данная акция уже стала традицией для полицейских Дивногорска.

В гости к семьям заходили полицейский Дед Мороз, Снегурочка и главный символ 2022 года - тигренок в лице начальника ПДН ОП № 13 МУ МВД России «Красноярское» Елены Кошелевой. Всего сказочные герои посетили 6 семей.

Дети встречали гостей в новогодних костюмах, рассказывали им стихи и пели праздничные песни, а также водили все вместе хороводы. После этого Дед Мороз подарил всем ребятишкам сладкие подарки. Дети благодарили гостей и были в восторге от подарков.

Фото: ©24.мвд.рф

 

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