Сотрудники полиции Дивногорска поздравили детей с наступающим Новым годом

В преддверии главного праздника зимы ветераны ОВД и сотрудники ПДН ОП № 13 МУ МВД России «Красноярское» посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и поздравили их с наступающим новым годом. Данная акция уже стала традицией для полицейских Дивногорска.

В гости к семьям заходили полицейский Дед Мороз, Снегурочка и главный символ 2022 года - тигренок в лице начальника ПДН ОП № 13 МУ МВД России «Красноярское» Елены Кошелевой. Всего сказочные герои посетили 6 семей.

Дети встречали гостей в новогодних костюмах, рассказывали им стихи и пели праздничные песни, а также водили все вместе хороводы. После этого Дед Мороз подарил всем ребятишкам сладкие подарки. Дети благодарили гостей и были в восторге от подарков.

Фото: ©24.мвд.рф