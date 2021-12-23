Мошенники научились обходить смс-подтверждение банковских операций

Мошенники научились обходить смс-проверку при подтверждении платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексея Марченко.

По его словам, для этого используется поддельный сайт ОСАГО. Жертве приходит уведомление с предложением продлить страховку и информацией об его автомобиле и госномере, а также ссылкой на сайт для оплаты. После ввода данных карты, на телефон приходит смс с кодом, как на реальных сайтах.

На самом деле – это ловушка. Марченко пояснил, что после ввода кода злоумышленники подтверждают перевод денег на свои счета.

«После того как пользователь указывает данные карты, злоумышленники инициируют не оплату, а запрос на списание денег. На этом этапе у них есть всё, кроме проверочного кода, – рассказывает он. — В этот момент пользователь находится на страничке ожидания «Формируется СМС». За это время к нему приходит сообщение. Может показаться, что это СМС для оплаты, хотя на самом деле это подтверждение перевода денег».

Чтобы не попасться на уловку, нужно внимательно читать сообщения с кодом. В них, указываются назначение платежа, получателя, сумму операции и другие реквизиты.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов