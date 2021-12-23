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В Красноярске хозяина скандального общежития на Новосибирской приговорили к 200 часам обязательных работ

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Красноярск
14:45 23 Декабря 2021
суд, красноярск
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Хозяина скандального общежития улице Новосибирская приговорили к 200 часам обязательных работ. Такое решение вынес Октябрьский суд Красноярска.

Напомним, что 46-летний красноярец купил здание в 2018 году. В тот момент там проживали люди, в том числе с детьми. Он пытался через суд выселить жильцов, но получил отказ. Тогда мужчина решил создать для людей невыносимые условия, чтобы они съехали сами. Делом заинтересовался Следственный комитет.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина демонтировал кровельного покрытия конструкции крыши здания, что привело к замачиванию осадками потолка, стен помещений второго и первого этажей здания. Это создало реальную угрозу жизни жителей дома – перекрытия могли рухнуть в любой момент, был риск короткого замыкания из-за влажной проводки.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по статье 238 УК РФ. В прокуратуре напомнили, что жильцов опасного общежития переселили в квартиры маневренного фонда.

Отметим, что ситуацию держит на контроле и депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина. Почти полтора года депутат занималась этой историей, напрямую общаясь с пострадавшими жильцами, которым приходилось фактически выживать при новом владельце недвижимости:

- Они в буквальном смысле измывались над людьми: выключали им свет, воду, в морозы отопление, в дожди разбирали крышу. На сессии ЗС предложила начальнику Красноярской ЖД Туманину Алексею Сергеевичу найти всех жителей с Новосибирской, 58, а там есть и ветераны железной дороги и помочь им с жильём, - рассказала Елена Пензина.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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