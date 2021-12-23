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В микрорайоне Черёмушки украсили остановки в новогоднем стиле

Главная Общество
Красноярск
14:55 23 Декабря 2021
новый год, общество, красноярск
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Подготовка к Новому году идет полным ходом. Вот и остановки общественного транспорта начали украшать праздничными атрибутами: звёздочками, тигрятами, зайчиками, игрушки были сделаны воспитанниками детских садов и учеников школ Ленинского района.

По словам жительницы микрорайона Валентины, важно, что украшаются не только центральные улицы города, но и его отдалённые районы. Главное, чтобы жители берегли украшения. 

В прошлом году украшения также появились на остановках в Ленинском районе, но на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». 

По словам руководителя администрации Ленинского района Андрея Бардаева, все стараются создать праздничное настроение для жителей города. Администрации в этом деле активно помогают предприниматели, которые украшают витрины магазинов и кафе, а также управляющие компании, которые устанавливают елки во дворах. Андрей Бардаев также надеется, что такое украшение остановок придет по душе горожанам, и в будущем это станет традицией. 

Фото: ©admkrsk

 

 

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