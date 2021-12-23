В Ачинске 14 учителей отстранили от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса

В Ачинске из-за отсутствия прививки или отметки о перенесённом коронавирусе отстранили 14 учителей, сообщает телеканал «Оса».

По словам руководителя образования города Галины Нефёдовой, среди отстранённых есть не только учителя школы, но и воспитатели, педагоги дополнительного образования, психолог, делопроизводитель, а также подсобные рабочие. Некоторые решили уволится по собственному желанию.

Нефедова уточнила, что при отстранении заработная плата сотрудника не сохраняется. Людям срок в который они должны привиться или принести справку о медотводе.

Напомним, что обязательная вакцинация для отдельных групп граждан была введена в июле. Привиться должны работники общепита, образования, здравоохранения и др. В прошлом месяце Роспотребнадзор сообщило об увеличении охвата вакцинацией от коронавируса отдельных групп населения до 80% к 15 декабря.

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