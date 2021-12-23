23 декабря
Красноярск
73.79
 
€ 83.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске 14 учителей отстранили от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
16:25 23 Декабря 2021
ачинск, педагоги
версия для печати Ico_print

В Ачинске из-за отсутствия прививки или отметки о перенесённом коронавирусе отстранили 14 учителей, сообщает телеканал «Оса».

По словам руководителя образования города Галины Нефёдовой, среди отстранённых есть не только учителя школы, но и воспитатели, педагоги дополнительного образования, психолог, делопроизводитель, а также подсобные рабочие. Некоторые решили уволится по собственному желанию.

Нефедова уточнила, что при отстранении заработная плата сотрудника не сохраняется. Людям срок в который они должны привиться или принести справку о медотводе.

Напомним, что обязательная вакцинация для отдельных групп граждан была введена в июле. Привиться должны работники общепита, образования, здравоохранения и др. В прошлом месяце Роспотребнадзор сообщило об увеличении охвата вакцинацией от коронавируса отдельных групп населения до 80% к 15 декабря.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

23 Декабря 2021 г.
Вылечили 623 человека
Новости Красноярска: В Шушенском модернизировали библиотеку

В Шушенском модернизировали библиотеку

23 Декабря 2021 г.
Это стало возможным благодаря нацпроекту "Культура"
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет турнир «Огни большого города»

В Красноярске пройдет турнир «Огни большого города»

23 Декабря 2021 г.
Турнир пройдет с 24 по 26 декабря
Новости Красноярска: Полицейские края обезвредили мужчину, напавшего на врачей

Полицейские края обезвредили мужчину, напавшего на врачей

23 Декабря 2021 г.
Один из врачей получил ножевое ранение
Новости Красноярска: В Красноярске ретроспектива работ Никиты Михалкова начнётся с дефиле кокошников

В Красноярске ретроспектива работ Никиты Михалкова начнётся с дефиле кокошников

23 Декабря 2021 г.
Событие пройдёт в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля
Новости Красноярска: 66 педагогов стали лауреатами государственных премий за успешную работу с одаренными детьми

66 педагогов стали лауреатами государственных премий за успешную работу с одаренными детьми

23 Декабря 2021 г.
В этом году на получение премии было подано 92 заявки
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

22 Декабря 2021 г.
Магазин поджог рабочий
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

22 Декабря 2021 г.
У него подозревают инфаркт
Новости Красноярска: Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

22 Декабря 2021 г.
Потерпевшая не захотела заплатить 1 000 рублей и поплатилась жизнью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru