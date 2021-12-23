Красноярка заплатила за пиццу более 7 тысяч рублей

В МУ МВД России «Красноярское» №2 1 июня этого года обратилась девушка с заявлением о краже. По словам пострадавшей она пришла в пиццерию, чтобы купить еды, но в какой момент вынуждена была отлучиться. Девушка оставила свой телефон, который стоил более 7 тысяч рублей, на столике и ушла по своим делам. Вещь, лежавшая без присмотра, сразу же оказалась в руках злоумышленников, а потом и в его кармане. Вернувшись потерпевшая не обнаружила свой девайс на столе.

Спустя полгода, в декабря 2021, сотрудники оперативного розыска установили личность вора. Им оказался житель Красноярска 1983 года рождения. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Напоминаем, чтобы не попасться в руки к ворам, не оставляйте свои вещи в людных местах без присмотра.

Фото: ©РИА новости / Алексей Майшев