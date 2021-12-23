Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края обвиняют в присвоении и растрате, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Ему вменяют восемь преступных эпизодов. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 22 декабря Сергей Натаров попал в больницу с подозрением на инфаркт. Как сообщают местные СМИ, его уже выписали из медучреждения. В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения.

Арестовали Натарова два дня назад. Его связывают с уголовными делами в отношении его сына Антона Натарова, также подозреваемого в растрате. Расследованием занимается Следственный комитет России.

© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.