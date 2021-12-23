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Ребенок, находясь в автокресле, получил травму в аварии

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Красноярск
13:47 23 Декабря 2021
авто, красноярск, общество, дети
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В Красноярске ребенок, который находился в бескаркасном автокресле, получил травмы в ДТП. Авария произошла в Свердловском районе. 

В районе краевого центра на ул. Свердловская произошла авария: водитель «Тойоты Рав 4» допустила столкновение с впередиидущей «Тойотой Лэнд Крузер». Жертвой аварии стал 6-летний ребенок, который находился в бескаркасном автокресле. Мальчик находился на заднем сидении «Тойоты Рав 4». По словам врачей у него диагностированы травмы внутренних органов.

Кресло, которое использовалось для перевозки, запрещено к использованию и не является детским удерживающим устройством.  В отношении автомобилистки инспекторы составили материал по ч. 3 ст. 12.23 за нарушение правил перевозки детей. Штраф составляет 3 тысячи рублей.

Полицейские обращают внимание водителей на то, что использование несертифицированных адаптеров ремней безопасности, бескаркасных кресел и других приспособлений не только не обеспечит ребенку безопасность, но и может нанести дополнительный вред здоровью юного пассажира.

Фото: ©24.мвд.рф

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