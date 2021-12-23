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Общественная палата Красноярска обновила состав

Главная Общество
Красноярск
13:22 23 Декабря 2021
правительство, красноярск, общество
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Красноярской городского Совет депутатов вынес решение о новом составе общественной палаты. В обновленный состав палаты вошел 21 человек. Семь членов утверждаются главой города, семь – депутатами Горсовета. Ещё семь человек определили уже утвержденные члены Общественной палаты по результатам конкурса по отбору кандидатов – представителей от некоммерческих организаций, который состоялся накануне.

От главы города в состав палаты вошли:

  • Дадакин Никита Михайлович;
  • Зубенко Владимир Аркадьевич;
  • Ильиных Людмила Алексеевна;
  • Казаков Роман Владимирович;
  • Рукша Геннадий Леонидович;
  • Ткачев Лев Викторович;
  • Турушев Максим Иннокентьевич.

От Горсовета вошли:

  • Бабин Максим Витальевич;
  • Бухарова Евгения Борисовна;
  • Бычков Константин Николаевич;
  • Власов Валерий Александрович;
  • Мотора Дмитрий Александрович;
  • Шестаков Александр Михайлович;
  • Южанников Александр Юрьевич.

От некоммерческих организаций приняли участие девять кандидатов, которые для того, чтобы попасть в состав палаты, прошли собеседование, где рассказали о своем опыте общественной деятельности. 

Фото: ©op.krsk.ru

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