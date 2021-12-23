Общественная палата Красноярска обновила состав

Красноярской городского Совет депутатов вынес решение о новом составе общественной палаты. В обновленный состав палаты вошел 21 человек. Семь членов утверждаются главой города, семь – депутатами Горсовета. Ещё семь человек определили уже утвержденные члены Общественной палаты по результатам конкурса по отбору кандидатов – представителей от некоммерческих организаций, который состоялся накануне.

От главы города в состав палаты вошли:

Дадакин Никита Михайлович;

Зубенко Владимир Аркадьевич;

Ильиных Людмила Алексеевна;

Казаков Роман Владимирович;

Рукша Геннадий Леонидович;

Ткачев Лев Викторович;

Турушев Максим Иннокентьевич.

От Горсовета вошли:

Бабин Максим Витальевич;

Бухарова Евгения Борисовна;

Бычков Константин Николаевич;

Власов Валерий Александрович;

Мотора Дмитрий Александрович;

Шестаков Александр Михайлович;

Южанников Александр Юрьевич.

От некоммерческих организаций приняли участие девять кандидатов, которые для того, чтобы попасть в состав палаты, прошли собеседование, где рассказали о своем опыте общественной деятельности.

Фото: ©op.krsk.ru