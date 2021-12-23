Общественная палата Красноярска обновила состав

Красноярской городского Совет депутатов вынес решение о новом составе общественной палаты. В обновленный состав палаты вошел 21 человек. Семь членов утверждаются главой города, семь – депутатами Горсовета. Ещё семь человек определили уже утвержденные члены Общественной палаты по результатам конкурса по отбору кандидатов – представителей от некоммерческих организаций, который состоялся накануне.
От главы города в состав палаты вошли:
- Дадакин Никита Михайлович;
- Зубенко Владимир Аркадьевич;
- Ильиных Людмила Алексеевна;
- Казаков Роман Владимирович;
- Рукша Геннадий Леонидович;
- Ткачев Лев Викторович;
- Турушев Максим Иннокентьевич.
От Горсовета вошли:
- Бабин Максим Витальевич;
- Бухарова Евгения Борисовна;
- Бычков Константин Николаевич;
- Власов Валерий Александрович;
- Мотора Дмитрий Александрович;
- Шестаков Александр Михайлович;
- Южанников Александр Юрьевич.
От некоммерческих организаций приняли участие девять кандидатов, которые для того, чтобы попасть в состав палаты, прошли собеседование, где рассказали о своем опыте общественной деятельности.
Фото: ©op.krsk.ru