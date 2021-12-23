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QR-коды проверили в «Бархатном сезоне» и «Взлетке Плаза»

Главная Общество
Красноярск
13:00 23 Декабря 2021
общество, красноярск, проверка
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Проверки QR-кодов в Красноярске продолжаются. В этот раз под пристальное наблюдение специалистов администрации Советского района и сотрудников полиции попали спа-центр «Бархатный сезон» и торговый центр «Взлетка Плаза». Помимо кодов проверили наличие бактерицидных ламп, термометров, санитайзеров, сканера QR-кодов и соблюдение масочного режима.

По словам руководителя администрации Советского района Елены Ланиной, с 2020 года проведено около 450 мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. С администрацией района сотрудничают четыре участка полиции. 

Напомним, что с 15 ноября согласно Указу Губернатора Красноярского края, во все торговые центры, пункты общественного питания, салоны красоты и спортивные залы открыт доступ только тем посетителям, которые имеют QR-коды о вакцинации или сертификаты о прививке от коронавирусной инфекции.

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев

 

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