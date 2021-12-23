В Красноярском крае ищут авиатехника на зарплату в 150 тысяч рублей: работа находится в селе Вознесенка

Специалисты сервиса Работа.ру изучили самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Красноярском крае.

Первое место заняла вакансия авиатехника в аэропорт селе Вознесенка. За обслуживание летательных аппаратов, авиационного и радиоэлектронного оборудования предлагают зарплату до 150 тысяч рублей. От соискателя требуется свидетельство на обслуживание воздушных средств на тип Ан-2. Образование может быть любое.

От 100 до 150 тысяч обещают платить инженеру проекта. От соискателя требуется иметь опыт работы от 3 лет и готовность занять должность руководителя.

На третьем месте – менеджер по продажам электрического оборудования с заработной платой от 70 до 140 тысяч рублей. От кандидата требуется опыт работы от года, а преимуществом будет опыт продаж такого оборудования, строительных материалов.

Замыкает список вакансия Программиста 1С от компании «Бастион Финанс». Среди требований – опыт работы на платформе, опыт от 3 лет и умение разбираться в чужом коде.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина