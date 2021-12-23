Жена бывшего депутата Горсовета не сможет представить Россию на конкурсе Миссис мира

Мария Жабинская, которая стала победительнице MRS World Russia, не сможет представить нашу страну на этапе миссис мира в Америке.

В социальной сети Инстаграм Мария сразу же поделилась с подписчиками своими переживаниями: "Ребят, никто у меня титул Миссис Россия Мира не забирал, и моя корона с лентой при мне. Так сложились обстоятельства, что от России едет другая девушка на Миссис Мира, потому что мне не дали визу в США. Я благодарна вам за поддержку и переживания, но не надо делать из этого трагедию. Я больше не хочу думать об этом и терзать себе душу, я была разбита я вышла из этого состояния и возвращаться не собираюсь, и, пожалуйста, давайте будем уважать других людей. Я искренне желаю победы России на конкурсе, и пусть я не знакома лично с девушкой, которая едет вместо меня, я все понимаю, Россия в любом случае должна быть на конкурсе. Спасибо за понимание, ваша Миссис Россия Мира 2020".

Подписчики активно поддерживают девушку в социальных сетях и пишут о том, как сильно ее любят.

Напомним , что в 2020 году Мария стала победительницей Миссис Россия Мира.

Фото: ©Mrs.zhabinskaia