До конца года в Красноярском крае начнут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет

В начале 2022 года в Красноярском крае начнётся вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Минздрав региона уже направил в федеральный центр заявку на вакцинацию 22 тысяч детей. Первая партия вакцины должна прибыть вначале следующего года.

«Работникам медицинских и образовательных учреждений рекомендовано информировать родителей о возможности иммунизации ребёнка от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится только добровольно, при наличии письменного согласия родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего», – говорится в сообщении пресс-службы краевого минздрава.

Вакцинация будет проходить препаратом «Спутник М». В состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По словам министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, до конца 2021 года планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины.

Напомним, что на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 1889 детей, в стационаре – 56 маленьких пациента, из них на ИВЛ – 1 ребенок. С начала пандемии в крае зарегистрировано 5 летальных исходов среди детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет.