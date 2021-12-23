Мастер-класс прошел для красноярских школьников в поддержку ЧМ по волейболу FIVB 2022.

Во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошел мастер-класс для школьников в поддержку Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Уже в августе следующего года Красноярск примет участников международного турнира. Ученики красноярских школ смогли встретиться с кумирами и продемонстрировать свои навыки в игре. Всего на встречу пригласили 40 школьников.

На встречу пришли игроки волейбольного клуба «Енисей» Александр Крицкий, Александр Янутов, Антон Максимов, Виталий Фетцов, Данила Гаврилов, Иван Валеев, Игорь Коваликов и Константин Осипов. Волейболисты с учениками смогли провести разминку и отработать основные элементы игры. Школьники также ознакомились с профессиональным оборудованием – волейбольной автоматической пушкой для подачи мяча. Встреча завершилась турниром, в котором за победу боролись смешанные команды школьников во главе с волейболистами «Енисея».

Виталий Фетцов, диагональный волейбольного клуба «Енисей», рассказал, что это уже второй мастер-класс. Первый прошел в школе, где был настоящий спортивный праздник.

Напомним, что матчи первого группового этапа Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 пройдут с 27 по 29 августа. Во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина сыграют сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта. Всего состоится 6 матчей.

Фото: РИА новости / Владимир Астапкович