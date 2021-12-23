За время пандемии в Красноярском крае от коронавируса умерло 5 детей

По данным оперштаба Красноярского края, за время коронавирусной эпидемии в госпиталях региона умерло 5 детей в возрасте от 7 месяцев до 5 лет.

Сейчас в инфекционных отделениях находится 56 детей, ещё 1889 проходят лечение на дому. К аппарату ИВЛ подключён 1 ребёнок.

Напомним, что за сутки от коронавируса погибли 39 человек. Всего же с начала пандемии – 8 284.

Подтверждённых диагнозов на 22 декабря – 613. С начала пандемии – 168 128.

Вылечили 151 811 человек (+ 641 за сутки).

Кроме этого, Красноярские обсерваторы готовятся к появлению нового штамма «омикрон». По словам главного государственного санитарного врача по региону Дмитрия Горяева, его пока не выявляли, но в случае появления больных, их сразу же разместят в карантинной зоне. В аэропортах краевой столицы 24 часа в сутки действует санитарно-карантинный контроль. Все пассажиры и члены экипажей проверяются дважды – стационарным и переносным тепловизором.

Фото: © сайт СПбНИИВС ФМБА России