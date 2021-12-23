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11 ледовых переправ действуют на территории края

Главная Общество
Красноярск
11:15 23 Декабря 2021
лед, красноярск, общество, переправы
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На данный момент в Красноярском крае действуют 11 ледовых переправ. Три – в Мотыгинском и Бирилюсском районах, по две переправы – на Таймыре и в Боготольском районе и одна в Большеулуйском районе. В общей сложности в этот зимний сезон будут работать 129 переправ.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю напоминают, что при переправе на льду следует строго выполнять  требования всех информационных знаков, когда въезжаете на лед необходимо двигаться медленно, не допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Также помните, что необходимо отстегивать ремни безопасности и ни в коем случае не останавливаться на льду. 

Сотрудники МЧС обращают внимание жителей края, что пользоваться можно только оборудованными ледовыми переправами.

Фото: ©РИА новости / Илья Наймушин

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