Новый штамм коронавируса «омикрон» в Красноярском крае не выявлен

В Красноярском крае пока не выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

На случай изменения ситуации готовятся обсерваторы. В случае появления больных, их сразу же разместят в карантинной зоне. В аэропортах краевой столицы 24 часа в сутки действует санитарно-карантинный контроль. Все пассажиры и члены экипажей проверяются дважды – стационарным и переносным тепловизором.

В этом году было досмотрено свыше 4 тысяч воздушных судов. Специалисты провели термометрию более чем 170 тысячам пассажиров. Выявлено 2 человека с признаками инфекционных заболеваний (ОРВИ и острая кишечная инфекция). Пассажиров с опасными инфекциями не обнаружено.

Напомним, что за сутки от коронавируса погибли 39 человек. Всего же с начала пандемии – 8 284.

Подтверждённых диагнозов на 22 декабря – 613. С начала пандемии – 168 128.

Вылечили 151 811 человек (+ 641 за сутки).

Фото: vk.com/shtabkrskstate