«Сокол» смог обыграть пензенскую команду «Дизель»

Хоккеисты красноярской команды "Сокол" смогли обыграть пензенскую команду "Дизель" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты играли на льду «Платинум Арены Красноярск». Изначальный результат матча был 4:4, когда основное время игры закончилось. Вырвать победу удалось во время буллитной серии - 5:4 в пользу «Сокола».

По словам главного тренера ХК «Сокол» Павла Десяткова эта игра была сложной, и это связано с тем, что это первая встреча на выезде для соперника. Тренер такжже похвалил своих воспитанников, но в то же время не забыл про их ошибки, однако это не помешало им победить.

Заключительный матч ​наша команда проведет 25 декабря на льду «Платинум Арены Красноярск». "Сокол" сыграет с казанским «Барсом».

Фото: ©kraysport