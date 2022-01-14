В Красноярске открылась выставка - квест " Корпорация кубиков"

Уникальная выставка в формате квеста (0+) ждет вас со 2 января по 6 февраля в ТЦ «Покровsky» на втором этаже.
Выставка интерактивная - все предметы можно трогать! Детей ждёт встреча с любимыми героями мультфильмов и кино, выполненных из деталей легендарного конструктора! Вот так встреча!
Кроме того, вы прикоснетесь к истории создания LEGO.
Организаторы выставки позаботились о том, чтобы увлечь и детей, и их родителей! Папе с сыном поиграть в приставку Dendy, маме с дочкой посетить шатер Жасмин, загадать желание и сделать селфи! А потом всем вместе побывать в виртуальной реальности.
А еще поучаствовать в мастер-классах, получить именной диплом и подарок.
Даты выставки: со 2 января по 6 февраля 2022 г. г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 12, ТЦ "Покровsky", ВТОРОЙ этаж
Время работы:
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00
Сб-Вс: с 10:00 до 21:00
Стоимость билетов от 390 руб - до 590 руб.
Подробная информация на сайте корпорация-кубиков.рф