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550 КамАЗов мусора вывезли с Центрального района за это год

Главная Общество
Красноярск
10:15 23 Декабря 2021
общество, красноярск, мусор
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Сотрудники администрации Центрального района подвели итоги работы по ликвидации несанкционированных свалок. В течение этого года, чтобы вывезти весь мусор с района, заключили три муниципальных контракта. 

Большее количество мусора оказалось на ул. Промысловой и в лесополосе в районе Северного шоссе. На последний участок пришелся практически весь объём по третьему контракту – 3,6 тысячи кубометров. А всего с территории района вывезли 5,5 тысяч кубометров.

Виновных в организации свалок на территории района, которых удавалось установить, привлекали к административной ответственности. Штрафы получили 13 физических и 3 юридических лица. Нарушителям в общей сложности придется заплатить более 230 тысяч рублей.

На 2022 год уже запланирована работа по очистке территории, и даже уже заключен первый контракт на вывоз 4,3 тысяч кубометров мусора. Также уже определена самая проблемная часть города -  свалка в районе жилого комплекса «Ясный».

Руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский рассказал, что главная причина несанкционированных свалок – потребительское отношение отдельных жителей и предпринимателей к Красноярску. 

Фото: ©admkrsk

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