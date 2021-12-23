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На Богучанской ГЭС подведены итоги конкурса «Энергия без опасности»

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Красноярск
09:42 23 Декабря 2021
энергетика, конкурс, дети, гэс
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Жюри второго творческого конкурса «Энергия без опасности», посвященного Дню энергетика, подвело итоги и определило победителей в двух номинациях и двух возрастных группах. Участники конкурса представили на рассмотрение 67 работ – 62 рисунка и пять видео-роликов, посвященных безопасному обращению с электроприборами и мерам безопасности рядом с энергетическими объектами. В состав жюри вошли представители АО «Богучанская ГЭС» и профсоюзной организации станции, сотрудники Центра дополнительного образования детей города Кодинска и Кежемской межмуниципальной районной библиотеки им. А.Ф. Карнаухова. Работы, представленные на конкурс, размещены в социальных сетях, где с ними по хэштегу #Энергия_без_опасности_БОГЭС могут ознакомиться все желающие.

В номинации «Руками не трогать!» среди учеников 1-5 классов победителями стали: 1 место – Дарья Герштун (КСОШ №4); 2 место – Матвей Лапин (КСОШ №4); 3 место – Алиса Красавина (ЦДОД). Среди учеников 6-11 классов лучшими признаны: 1 место – Ксения Грибович (КСОШ №2); 2 место – Роман Кузьминский (ЦДОД); 3 место – Кристина Шапкина (ЦДОД). В номинации «Посторонним вход запрещен!» (видео-ролики) среди учеников 1-5 классов лучшей стала работа Александры Соболевой (КСОШ №4), 2 место – ролик Всеволода Лаптенкова и Екатерины Наумовой (КСОШ №4). В старшей возрастной группе 1 место занял мини-фильм Александра Цымбалова и Даниила Черных (ЦДОД); 2 место – ролик Льва Мельникова (ЦДОД); 3 место – ролик Алины Баус и Анны Лузиной (КСОШ №2). Жюри конкурса отмечает, что некоторые авторы представили работы очень высокого уровня, пригодные для использования в наглядной агитации в школах и центрах дополнительного образования.

Конкурс «Энергия без опасности» проводился с 11 октября по 30 ноября 2021 года. Участники должны были подготовить агитационные материалы для своих ровесников в одной из предложенных номинаций. В номинации «Руками не трогать!» - нарисовать знак безопасности или плакат, посвященный безопасному обращению с электроприборами и запрету на проникновение на энергообъекты. Выбравшие номинацию «Посторонним вход запрещен!» должны были записать при помощи смартфонов или цифровой камеры видео-предупреждение для детей, призывающее не проникать на закрытую территорию или объекты.

АО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие конкурсы для детей Кежемского района. В марте 2021 года состоялся конкурс поделок из снега и льда «Живая вода», посвященный всемирному дню Водных ресурсов. На конкурс поступили более 40 заявок от авторов индивидуальных работ и временных «творческих коллективов». В мае прошел конкурс видеозаписей «Послание победителям», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Конкурс, посвященный электробезопасности, впервые проводился в ноябре 2018 года.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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