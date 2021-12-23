Красноярский школьник победил на Международной олимпиаде по информатике

Александр Бабин, ученик 149 школы Красноярска, в составе сборной России смог завоевать золотую медаль на турнире Romanian Master of Informatics.

Задания для турнира были составлены преподавателями из Оксфордского университета и других престижных европейских вузов. Александр не в первый раз участвует в олимпиадах такого уровня. Буквально в конце ноября Александр Бабин завоевал золотую медаль на XIII Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии.

Министр образования края Светлана Маковская искренне поздравила красноярского школьника, назвав Александра гордостью Красноярского края. Она также рассказала, что на счету у молодого человека уже десятки медалей и призовых мест за участие в интеллектуальных состязаниях российского и мирового уровней.

Фото: ©РИА новости / Наталья Селиверстова