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Красноярский школьник победил на Международной олимпиаде по информатике

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Красноярск
09:50 23 Декабря 2021
школьники, красноярск, олимпиада
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Александр Бабин, ученик 149 школы Красноярска, в составе сборной России смог завоевать золотую медаль на турнире Romanian Master of Informatics. 

Задания для турнира были составлены преподавателями из Оксфордского университета и других престижных европейских вузов. Александр не в первый раз участвует в олимпиадах такого уровня. Буквально в конце ноября Александр Бабин завоевал золотую медаль на XIII Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии. 

Министр образования края Светлана Маковская искренне поздравила красноярского школьника, назвав Александра гордостью Красноярского края. Она также рассказала, что на счету у молодого человека уже десятки медалей и призовых мест за участие в интеллектуальных состязаниях российского и мирового уровней.

Фото: ©РИА новости / Наталья Селиверстова 

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