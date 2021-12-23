Спортивный кластер открылся в селе Сухобузимское

Жители села Сухобузимское теперь могут спокойно вести спортивный образ жизни, ведь там открылись современная площадка ГТО и модернизированный крытый ледовый корт. Эти объекты находятся рядом с построенным в этом году физкультурно-оздоровительным комплексом.

Площадка была построена за счет федеральных средств и благодаря проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость этого объекта составила 3 млн рублей. На площадке каждый житель села сможет найти все, что ему по душе: и различные тренажеры, рукоходы, брусья, турники. Создатели также придумали специальный QR-код, который находится на каждом тренажере и благодаря нему можно узнать, как более эффективно подготовиться к выполнению нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

По словам главы села Александра Алпацкого после реализации проекта никто не ожидал такого ажиотажа среди сельчан. Однако сейчас все залы забиты желающими. В селе даже появился первый чемпион России по киокусинкай-карате, а команда по мини-футболу (2005-2006 гг.) стала чемпионом края.

Для села Сухобузимское это только начало. В 2022 году планируется обустроить территорию спорт кластера, создать зоны отдыха и регулярно проводить массовые физкультурные мероприятия.

Фото: ©kraysport