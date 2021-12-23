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За торговлю нелегальным алкоголем в 2021 году в Красноярске демонтировали 57 павильонов

Главная Общество
Красноярск
09:05 23 Декабря 2021
алкоголь, красноярск, общество
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Красноярск продолжает бороться с торговыми точками, где незаконно торгуют алкоголем. В это году в краевой столице демонтировали 57 павильонов, еще 3 снесут до конца года. Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в редакции газеты «Городские новости».

«Особое внимание мы уделяем сносу временных сооружений, расположенных на придомовой территории и торгующих алкоголем. Для некоторых жителей такое соседство очень удобно, но для большинства – это повод для беспокойства. Для разбора алкопавильона на придомовой территории необходимо расторгнуть договор аренды земли с управляющей компанией. Процесс длительный, переходящий в судебную плоскость, но мы добиваемся результата и будем продолжать работу в этом направлении», – отметил заместитель главы города – руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.

Врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан рассказал, что с начала 2021 года за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним 191 продавец привлечен к административной ответственности. В отношении четверых возбудили уголовные дела.

«Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции за прошедший год изъято 29 626 литров алкогольной продукции на общую сумму более 10 млн рублей. Так, в феврале сотрудники полиции обнаружили склад с почти девяти тысячами литров спиртосодержащих коктейлей с признаками подделки. По подозрению в обороте нелегального алкоголя оперативники задержали 40-летнего красноярца. Уголовное дело находится в суде», – рассказал врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан.

Подводя итоги, участники пресс-конференции обратились к жителям с просьбой  проверять легальность купленного алкоголя с помощью приложения «АнтиКонтрафактАлко», и сообщать о нелегальной торговле спиртным по телефонам круглосуточных горячих линий «Стоп алкоголь»: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки). ​

Фото: ©РИА новости / Владимир Трефилов 

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