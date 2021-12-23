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774 молодежных проекта поддержали в этом году

Главная Общество
Красноярск
08:45 23 Декабря 2021
проекты, красноярск, общество, молодежь
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​Итоги конкурса «Территория Красноярский край» подвели сотрудники главного управления молодёжной политики и туризма. За 2021 год в трёх сессиях грантового конкурса было поддержано 744 проекта на сумму свыше 3 миллионов рублей, а в состав проектных команд вошли более 2000 человек. Благодаря конкурсу в нашем городе появляются новые коворкинги и игровые пространства, формируются молодёжные сообщества по интересам и проходят различные события на базе школ, библиотек, молодёжных центров и городских открытых пространств.

Проект  «Экологический марафон»  стал победителем конкурса «Территория Красноярский край» в номинации «добровольчество». Участниками проекта стали добровольцы штаба Советского района Александры Ташкиной. Главным направлением стал экологический марафон по переработке бросового материала и бережному отношению к природе.

По словам руководителя проекта «Экологический марафон» Александры Ташкиной, она хотела акцентировать внимание молодежи города к разумному потреблению, к сохранению природы. Благодаря тому, что ее проект был поддержан, ей удалось провести марафон по вторичному использованию различных материалов, где участникам предстояло пройти 7 мастер-классов и научиться создавать новые необычные вещи из старых. В проекте приняли участие около 300 человек.

Сотрудники молодёжного центра «Вектор» стали операторами конкурса. И в следующем году именно к ним можно обратиться с вопросами по поводу участия в различных грантовых конкурсах. В 2022 году молодёжный центр также планирует провести большой форум проектных технологий и организовать открытые проектные школы перед сессиями «Территории Красноярский край».

Для совершеннолетних жителей Красноярска будет проходить конкурс проектов в сфере молодёжной политики «Ты-город». На реализацию социального проекта физические лица здесь могут получить до 100 тысяч рублей, а если заручиться поддержкой социально-ориентированной некоммерческой организации, то до полумиллиона рублей.

Все грантовые конкурсы в нашем городе проходят благодаря поддержке мэра Красноярска Сергея Ерёмина. 

Фото: ©admkrsk

 

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