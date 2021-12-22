Лесные пожарные Красноярского края получили два вертолета Ми-8 МТВ-1.

В Красноярском крае Пожарные межрегионального лесопожарного центра «Север» получили новые вертолёты Ми-8 МТВ-1.

Новые машины изготовили на Казанском вертолётным заводе. Их создавали специально для Авиалесоохраны. Каждый вертолёт оборудован дополнительными топливными баками и устройством для крепления водосливного устройства. Ми-8 МТВ-1 способны работать при температуре до +50° С и перевозить за один раз до 22 десантников-пожарных. Базой для авиатехники станет аэропорт «Черемшанка».

Еще четыре таких же машины построят и передадут лесным пожарным до конца 2022 года.

«Такие вертолеты мы ждали уже давно. Они позволят нам патрулировать лесные территории, уже имея на борту десантно-пожарные группы. Это повысит оперативность тушения пожаров, а, следовательно, усилит эффективность борьбы с огнем», — отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.

Кроме этого центр «Север» получил 86 единиц наземной спецтехники, в том числе, вездеходы, бензовозы и тягачи. Сейчас специалисты центра готовятся к пожароопасному сезону 2022 года.



