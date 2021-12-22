22 декабря
Красноярск
погода -24 °C
73.79
 
€ 83.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Лесные пожарные Красноярского края получили два вертолета Ми-8 МТВ-1.

Главная Общество
Красноярск
21:15 22 Декабря 2021
вертолет, красноярск, мчс
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае Пожарные межрегионального лесопожарного центра «Север» получили новые вертолёты Ми-8 МТВ-1.

Новые машины изготовили на Казанском вертолётным заводе. Их создавали специально для Авиалесоохраны. Каждый вертолёт оборудован дополнительными топливными баками и устройством для крепления водосливного устройства. Ми-8 МТВ-1 способны работать при температуре до +50° С и перевозить за один раз до 22 десантников-пожарных. Базой для авиатехники станет аэропорт «Черемшанка». 

Еще четыре таких же машины построят и передадут лесным пожарным до конца 2022 года.

«Такие вертолеты мы ждали уже давно. Они позволят нам патрулировать лесные территории, уже имея на борту десантно-пожарные группы. Это повысит оперативность тушения пожаров, а, следовательно, усилит эффективность борьбы с огнем», — отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.

Кроме этого центр «Север» получил 86 единиц наземной спецтехники, в том числе, вездеходы, бензовозы и тягачи. Сейчас специалисты центра готовятся к пожароопасному сезону 2022 года.


   

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 8-летняя школьница попала в больницу и рассказала о незнакомце, угостившем её таблеткой

В Красноярске 8-летняя школьница попала в больницу и рассказала о незнакомце, угостившем её таблеткой

22 Декабря 2021 г.
Противоправных действий с девочкой не произошло
Новости Красноярска: С 23 декабря в Красноярске потеплеет до -10 градусов

С 23 декабря в Красноярске потеплеет до -10 градусов

22 Декабря 2021 г.
В выходные столбик термометров покажет -13 градусов
Новости Красноярска: На дороги Красноярского края выехал третий передвижной пункт вакцинации

На дороги Красноярского края выехал третий передвижной пункт вакцинации

22 Декабря 2021 г.
Сейчас в регионе работают 2 вакциномобиля
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

22 Декабря 2021 г.
У него подозревают инфаркт
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

22 Декабря 2021 г.
Вылечили 641 человека
Новости Красноярска: Суд Красноярского края отказал в апелляции отцу, убившему свою семимесячную дочь

Суд Красноярского края отказал в апелляции отцу, убившему свою семимесячную дочь

22 Декабря 2021 г.
Мужчина обвинял в смерти ребенка врачей и мать ребенка
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Новости Красноярска: Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

20 Декабря 2021 г.
Глава не смог правильно распорядиться краевой субсидией в размере 17 млн рублей
Новости Красноярска: Представители городских экспертных сообществ обсудили план развития Большого Красноярска ​​

Представители городских экспертных сообществ обсудили план развития Большого Красноярска ​​

17 Декабря 2021 г.
План развития активно рассматривается в Красноярске уже 2 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru