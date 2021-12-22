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В Красноярске 8-летняя школьница попала в больницу и рассказала о незнакомце, угостившем её таблеткой

Главная Общество
Красноярск
20:19 22 Декабря 2021
дети, красноярск, полиция, больница
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В Красноярске 8-летняя девочка попала в больницу из-за неизвестной таблетки, которой её угостил незнакомый мужчина. Об этом школьница рассказала врачам, сообщает тг-канал «Kras Mash».

Из рассказа известно, что на улице к детям подошёл незнакомец в красной куртке и дал им таблетки. Второклассница её выпила. Сообщается, что другие дети от «аскорбинок» избавились.

Дома девочке стало плохо: она почувствовала сильную слабость, тошноту и головокружение. Родители увезли ее в больницу. В полиции рассказали, что обращение по факту отравления школьницы к ним поступило от врачей и уточнили, что незнакомца ребёнок выдумал.

«В ходе проведения проверки было установлено, что болевые ощущения не связаны с какими-либо противоправными деяниями в отношении ребёнка», – говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков 

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