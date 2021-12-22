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Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

Главная Общество
Красноярск
18:02 22 Декабря 2021
красноярск, задержание
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Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров попал в больницу после задержания. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Напомним, что связывают с уголовными делам по экономическим преступлениям, фигурантом которых стал его сын – бывший советник губернатора края Антон Натаров. Сегодня суд Железнодорожного района города должен был избрать меру вице-спикеру меру пресечения.

В каком состоянии находится Натаров, в суде не уточнили. По информации телеграмм-канала «Борус», у него подозревают инфаркт. Заседание перенесено на 23 декабря.

Фото: © Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.

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