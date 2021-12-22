Первому предприятию Красноярской железной дороги в Хакасии исполнилось 100 лет

100-летний юбилей отмечает одно из старейших подразделений Красноярской железной дороги - Абаканская дистанция пути.

Сегодня, в честь знаменательной даты, сотрудники предприятия передали в Музей истории Красноярской железной дороги на станции Абакан новый экспонат – рельсовый стык, изготовленный специально к юбилею. Он пополнит имеющуюся в музее коллекцию рельсов, первый из которых датирован 1887 годом.

– Абаканский участок пути создан в годы строительства Ачинско-Минусинской магистрали, в декабре 1921 года. Предприятие обслуживало новый для республики вид транспорта, вместе с которым сюда пришли совершенно новые технологии, профессии. Тогда началось активное промышленное развитие региона. Поэтому, конечно, юбилей первого железнодорожного предприятия – значимое событие в истории Хакасии», – рассказал первый заместитель начальника Красноярской дирекции инфраструктуры Алексей Андреев.

В первое десятилетие в ведении дистанции был участок от станции Абакан до станции Сон . Уже тогда это было одно из крупных предприятий Хакасии, где трудилось порядка 50 путейцев.

В годы Великой Отечественной войны на смену ушедшим на фронт железнодорожникам пришли женщины и подростки. Перед ними стояла ответственная задача - обеспечить безопасный пропуск поездов. За самоотверженный труд многие работники были награждены орденами, медалями и другими знаками отличия.

Послевоенные годы – период масштабного строительства. К середине 50-х годов прошлого века железная дорога протянулась до станций Хоных, Ханкуль, в 1958-1960 годах были возведены железнодорожные мостовые переходы через реки Абакан и Енисей, построен участок Красноярской магистрали Абакан-Подсиний-Минусинск.

В настоящее время все эти направления, а также перегон Ташеба – Черногорские Копи обслуживает Абаканская дистанция пути. Предприятие, на котором трудится более 250 человек, обеспечивает устойчивую и безопасную работу путевой инфраструктуры на участках КрасЖД общей протяженностью 170 км. По ним ежедневно пропускается порядка 60 грузовых и пассажирских поездов.

«Сегодня путейцам помогают новейшие технологии, в том числе и цифровые. Само полотно теперь не на деревянных шпалах, а на железобетонном основании. Но по-прежнему главный результат кропотливой работы путейцев – это бесперебойное и безопасное движение поездов», - отметил Алексей Андреев.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД