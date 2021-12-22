Первому предприятию Красноярской железной дороги в Хакасии исполнилось 100 лет

100-летний юбилей отмечает одно из старейших подразделений Красноярской железной дороги - Абаканская дистанция пути.
– Абаканский участок пути создан в годы строительства Ачинско-Минусинской магистрали, в декабре 1921 года. Предприятие обслуживало новый для республики вид транспорта, вместе с которым сюда пришли совершенно новые технологии, профессии. Тогда началось активное промышленное развитие региона. Поэтому, конечно, юбилей первого железнодорожного предприятия – значимое событие в истории Хакасии», – рассказал первый заместитель начальника Красноярской дирекции инфраструктуры Алексей Андреев.
В годы Великой Отечественной войны на смену ушедшим на фронт железнодорожникам пришли женщины и подростки. Перед ними стояла ответственная задача - обеспечить безопасный пропуск поездов. За самоотверженный труд многие работники были награждены орденами, медалями и другими знаками отличия.
В настоящее время все эти направления, а также перегон Ташеба – Черногорские Копи обслуживает Абаканская дистанция пути. Предприятие, на котором трудится более 250 человек, обеспечивает устойчивую и безопасную работу путевой инфраструктуры на участках КрасЖД общей протяженностью 170 км. По ним ежедневно пропускается порядка 60 грузовых и пассажирских поездов.