Суд Красноярского края отказал в апелляции отцу, убившему свою семимесячную дочь

В Красноярском крае суд отказал в апелляции отцу, убившему семимесячную дочь. Приговор Минусинского городского пытались оспорить 30-летний обвиняемый со своим адвокатом. Мужчина был признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Истязание".

В ходе судебного заседания было установлено, что 3 и 4 мая 2019 г. осужденный, будучи пьяным, поругался со своей сожительницей и пнул свою 8-месячную дочь по голове. После этого бросил ребенка в стену, а потом на пол. Спустя три дня, 7 мая, услышав, что девочка плачет в своей кроватке, он пришел в ярость и нанес ей семь ударов кулаком по голове, а после сильно ударил по груди. В результате, девочка умерла, а её отец был задержан и осужден. Суд назначил ему 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Но мужчина с приговором не согласился и обжаловал его, указав, что телесные повреждения, повлекшие смерть ребенка, малышка получила в результате неосторожных действий ее матери и врачей, когда те доставляли избитого ребенка в больницу.

Как сообщает пресс-служба прокураты Красноярского края, суд учел позицию государственного обвинителя и признал доводы апелляционных жалоб не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Обвинительный приговор оставлен без изменения и уже вступил в законную силу.

© Илья Наймушин / РИА Новости