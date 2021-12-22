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Богучанский «Медцентр помощи и спасения» отмечает год со дня открытия

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Красноярск
14:46 22 Декабря 2021
центр, медицина, работа, вирус
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За это время здесь прошли лечение 1 300 пациентов с диагнозом ковид-19. Среди них были и такие, кто поступал со 100 процентным поражением легких, проходил лечение и выписывался.

Строительство медцентра, а также организацию обучения медперсонала инициировал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Всего в Сибири и на Урале построено семь таких госпиталей, из них два - в Красноярском крае, в Ачинске и Богучанах.

Богучанский «Медцентр помощи и спасения» отмечает год со дня открытия

Поздравить медперсонал медцентра с первой годовщиной приехали представители Богучанского алюминиевого завода.

Лидия Степанова, зам.генерального директора, директор по качеству и экологии БоАЗа: «Это уникальный медицинский объект. Но главная ценность – это тот персонал, который несет на себе все трудности и вызовы новых волн заболеваемости. Это – уникальные люди, которым низкий поклон за каждую спасенную жизнь, за самоотверженный труд и терпение».

 Госпиталь открыл свои двери 22 декабря 2020 года. И практически сразу же, в первые дни после открытия, принял первых пациентов, что существенно снизило нагрузку на инфекционное отделение районной больницы.  

Богучанский «Медцентр помощи и спасения» отмечает год со дня открытия

Анастасия Воронина, заведующая медцентром: «Первый год – самый сложный, но в нашем центре созданы все условия и для эффективной работы врачей, и для комфортного пребывания пациентов. Здесь новое оборудование, технологии, в каждой палате есть точки доступа кислорода, кнопки вызова персонала. Это абсолютно другой уровень оказания медицинской помощи. Без медцентра даже не представляю как бы мы справились. Наш коллектив выражает искреннюю благодарность Олегу Владимировичу Дерипаска за такое великое дело, которое он сделал – так помог Богучанскому району».

Поддержка медцентру продолжается и сегодня. Своевременно перед началом четвертой волны для богучанского медцентра была закуплена   дополнительная кислородная станция мощностью 580 литров кислорода в минуту, что полностью обеспечило на сегодняшний день все потребности тяжелых пациентов. 

Богучанский «Медцентр помощи и спасения» отмечает год со дня открытия

Фото: Борис Ангарский

Автор: Борис Ангарский

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