На вокзале станции Красноярск необычный персонаж – Дед Иммунитет – поздравил пассажиров с Новым годом

Сегодня на главном вокзале Красноярской железной дороги состоялась акция в поддержку вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Она началась с театрализованного представления в кассовом зале, где необычный новогодний персонаж – Дед Иммунитет – зажёг новогоднюю ёлку и поздравил пассажиров с наступающим праздником.

Он пожелал всем в Новом году внимательно относиться к своему здоровью, носить маски и обязательно вакцинироваться. И напомнил, что это можно сделать в прививочном пункте железнодорожного вокзала.

Чтобы поддержать тех, кто уже позаботился о своём здоровье, Дед Иммунитет вместе с помощницами - Снегурочками отправился в прививочный пункт.

По новогодней традиции он подарил посетителям и врачам прививочного пункта подарки – апельсины и шоколад.

«Акция стала напоминанием нашим пассажирам о необходимости принимать все меры для защиты здоровья в сложившейся эпидемической ситуации. Со своей стороны мы делаем всё возможное: на вокзале ведётся постоянная дезинфекция, есть санитайзеры, памятки. Но прививку, которая защищает от коронавирусной инфекции, могут сделать только сами пассажиры», – рассказала начальник Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Елена Турошева.

Мероприятие прошло с соблюдением всех рекомендованных мер противоэпидемической безопасности.