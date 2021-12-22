В Красноярском крае открылась библиотека «Алисы в Стране чудес»

Модельная библиотека открылась после ремонта в селе Большая Косуль. Модернизацию учреждения провели в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели из федерального бюджета было направлено 5 млн рублей на текущий ремонт, а также приобретение оборудования, мебели и литературы. Отметим, что дизайн-концепция библиотеки была разработана с учетом пожеланий жителей села: в оформлении дизайнер Юлия Сысоева использовала мотивы произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» и «Алиса в Стране Чудес».

"Пространство изменилось практически полностью. Здесь появились места для комфортного чтения, качественного отдыха и воплощения самых смелых идей. работы за компьютером. Все помещения стали доступны для маломобильных групп населения, обновился и книжный фонд библиотеки. Кроме этого, читатели получили свободный доступ к лучшим цифровым и электронным.

Библиотекарь Анна Шелепенько отмечает, что библиотека в селе Большая Косуль уникальна своим необычным оформлением.

- Для местных жителей открытие стало важным событием. Наши пенсионеры готовы изучать электронные ресурсы, осваивать компьютерную грамотность, - говорит Анна Шелепенько. - Уже сейчас в библиотеке проходят экскурсии, поэтические баттлы, викторины и фотосессии. Мы рады работать в такой привлекательной и уникальной библиотеке.

Читатели и вовсе говорят о том, что приходя в библиотеку оказываются словно в сказке. Так, Надежда Груне рассказывает, что заходя в новую библиотеку человек буквально попадает в новый мир.

- Мы видим наполнение пространства интересными книжными коллекциями. Здесь будут проходить мероприятия для широкой публики, - делится впечатлениями читательница. - Библиотека наполнена новой техникой и оборудованием. Это очень нужно для жителей в сельской местности.

Отметим, что по нацпроекту «Культура» в 2021 году обновили пять библиотек в Красноярском крае: в Шушенском, в Боготольском и Рыбинском районах, а также в Канске и Бородине.

Фото: скриншот видео cultura24.ru