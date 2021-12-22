В Красноярске ТРЦ «Планета» на каникулах начнет работать с 1 января

В Красноярском ТРЦ «Планета» рассказали о режиме работы в новогодние праздники. С 24 по 30 декабря магазины работают на час дольше, до 23:00. А супермаркет «О’КЕЙ» будет работать круглосуточно.

31 декабря бутики, кинотеатр, фитнес-центр и боулинг закроются в 20:00, а «О’КЕЙ» будет открыт до 21:00.

«Планета» откроется 1 января, все магазины начнут работу с 13:00, а на следующий день вернутся к обычному режиму.

Кинотеатр «Киномакс» 1 января начнет свою работу в 13:00 и закончит в 01:00. Со 2 января режим работы кинотеатра станет допраздничным. «Колизей» 1 января откроется в 11:00 и закроется в 22:00. Со 2 по 9 января «Колизей» будет работать с 08:00 до 22:00. Поиграть в боулинг 1 января можно будет с 14:00 до 24:00. А 2-9 января «Космик» открыт с 11:00 до 00:00.

Фото: © vk.com/planeta_kras