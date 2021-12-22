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В 2022 году за услуги детского сада в Красноярске придётся платить 1908 рублей в месяц

Главная Общество
Красноярск
11:51 22 Декабря 2021
красноярск, детсад
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В 2022 году отправить детей в детские сады Красноярского края станет дороже. Об этом сообщили накануне в правительтсве региона. 

«Такое увеличение соответствует уровню инфляции за последние два года», – пояснили в правительстве. Размер взноса увеличится на 7%.

Размер оплаты за услуги детского сада не меняли с 2019 года. Полученные деньги пойдут на покупку продуктов питания и средств личной гигиены для детей. В итоге в Красноярске родителям придется платить 1908 руб. в месяц. Для районов
размер платы может быть другим, к примеру, в Назарове и Минусинске посещение обойдется в 803 рубля.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

 
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