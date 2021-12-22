В 2022 году за услуги детского сада в Красноярске придётся платить 1908 рублей в месяц

В 2022 году отправить детей в детские сады Красноярского края станет дороже. Об этом сообщили накануне в правительтсве региона.

«Такое увеличение соответствует уровню инфляции за последние два года», – пояснили в правительстве. Размер взноса увеличится на 7%.

Размер оплаты за услуги детского сада не меняли с 2019 года. Полученные деньги пойдут на покупку продуктов питания и средств личной гигиены для детей. В итоге в Красноярске родителям придется платить 1908 руб. в месяц. Для районов

размер платы может быть другим, к примеру, в Назарове и Минусинске посещение обойдется в 803 рубля.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов