Красноярский край прошёл пик заболеваемости коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

По его словам, четвёртая волна коронавируса постепенно идёт на спад. Об этом свидетельствует снижение ежесуточного прироста: в последние дни в крае каждый день выявляют менее 700 новых случаев заболевания, а количество больных в стационарах снизилось на 10%. Проходят лечение не дому около 20% жителей края.

Напомним, что по совместным подсчётам министерства здравоохранения края и Центра управления регионом, первый компонент себе поставили. 1 млн 261 тыс. человек. Привились вторым – 1 млн 101 тыс. жителей.

Кроме того, 264 тыс. жителей прошли курс вакцинации второй раз. Сейчас от коронавируса привито 57% жителей Красноярского края.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости