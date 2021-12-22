В 2022 году прожиточный минимум в Красноярском крае вырастет до 14 046 рублей. По новым правилам его рассчитывают из среднего показателя по России, он составляет 12 654 рублей, и районного коэффициента. Для Красноярского края он составляет 1,11.

По подсчётам, увеличение повлечёт за собой и рост количества получателей различных мер социальной поддержки. Так, в следующем году вырастет число семей, получающих выплаты на ребенка с 3 до 7 лет до 97 тысяч. Об этом рассказал министр финансов края Владимир Бахарь.

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