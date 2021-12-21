Туристам в Красноярском крае покажут «Помидорную столицу»

В 2022 году в Красноярском крае появятся новые туристические маршруты. Туристам покажут «Помидорную столицу» и «Усадьбу мастеров» в Минусинске.

Эти проекты победили в грантовом конкурсе, организованном агентством по туризму края. Всего было зарегистрировано 49 заявок.

«Юг Красноярского края - одно из самых востребованных туристических направлений в нашем регионе. Ергаки, Шушенское, Минусинск - узнаваемые далеко за пределами края. Кроме того, совсем скоро свое 200-летие отметит столица юга - город Минусинск. Именно поэтому было принято решение целенаправленно поддержать проекты, направленные на развитие внутреннего и внешнего туризма на этой территории», - отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Кроме Минусинских маршрутов, появятся сапборды и солнечные батареи в природном парке «Ергаки», а также будет благоустроена территория кемпингового лагеря «Альптрек». На реализацию проектов авторы получили 4,8 миллиона рублей.

Фото: © Sputnik / Мурад Оруджев