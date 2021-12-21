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На двух перекрестках Красноярска изменятся схемы движения

Главная Общество
Красноярск
18:25 21 Декабря 2021
авто, красноярск, дороги, общество
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На перекрёстках  ул. Судостроительная  ул. Семафорная  и ул. Воронова  ул. Краснодарская  ул. Армейская будут изменены схемы движения с 30 декабря 2021 год. На перекрестке ул. Судостроительная и ул. Семафорная (со стороны ул. Матросова)водители смогут поворачивать налево с двух полос. 

По данным мониторинга интенсивности движения со стороны ул. Александра Матросова на перекрестке с правой полосы направо поворачивает 20 единиц транспорта в час, а прямо едут 260. При этом с левой полосы налево поворачивают 380 машин за то же время. 

Такой же мониторинг провели на перекрёстке ул. Воронова  ул. Краснодарская ​ ул. Армейская. На нём около 900 единиц в час едут по правой полосе прямо, а с левой полосы налево в ту же единицу времени поворачивает 316 единиц транспорта. Чтобы не образовывались пробки и заторы было принято решение разрешить поворот налево двух полос.  

Знаки с предупреждением «Направление движения по полосам» ​будут размещены на участках к 30 января 2022 года. С этого времени схемы будут работать в постоянном режиме. А уже в весенне-летний период на перекрестках будет нанесена соответствующая разметка. ​

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев 

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