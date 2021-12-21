На двух перекрестках Красноярска изменятся схемы движения

На перекрёстках ул. Судостроительная – ул. Семафорная и ул. Воронова – ул. Краснодарская – ул. Армейская будут изменены схемы движения с 30 декабря 2021 год. На перекрестке ул. Судостроительная и ул. Семафорная (со стороны ул. Матросова)​водители смогут поворачивать налево с двух полос.

По данным мониторинга интенсивности движения со стороны ул. Александра Матросова на перекрестке с правой полосы направо поворачивает 20 единиц транспорта в час, а прямо едут 260. При этом с левой полосы налево поворачивают 380 машин за то же время.

Такой же мониторинг провели на перекрёстке ул. Воронова – ул. Краснодарская –​ ул. Армейская. На нём около 900 единиц в час едут по правой полосе прямо, а с левой полосы налево в ту же единицу времени поворачивает 316 единиц транспорта. Чтобы не образовывались пробки и заторы было принято решение разрешить поворот налево двух полос.

Знаки с предупреждением «Направление движения по полосам» ​будут размещены на участках к 30 января 2022 года. С этого времени схемы будут работать в постоянном режиме. А уже в весенне-летний период на перекрестках будет нанесена соответствующая разметка. ​

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев