Бобровой лог станет местом сбора Дедов Морозов и Снегурочек

Бобровый лог решил устроить для всех жителей Красноярска и его гостей праздничный флешмоб. В воскресенье, 26 декабря, со склонов фанпарка массово съедут Деды Морозы и Снегурочки на лыжах и сноубордах.

Для всех, кто захочет поддержать флешмоб и приедет в костюмах, Бобровый лог в воскресенье с 19:00 сделает подъемник свободным. Помимо весёлого и новогоднего спуска спасатели фанпарка будут угощать всех желающих главным новогодним фруктом - мандаринами.

Сотрудники Бобрового лога приглашают всех желающих 26 декабря в 19:00 и обещают, что предсказание синоптиков сбудется и в этот день будет тёплая погода - всего минус восемь градусов.

Фото: ©kraysport