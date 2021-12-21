В заказнике «Арга» Красноярского края засняли рысят

В Красноярском крае засняли котят рыси. Видео сделали в заказнике «Арга». На нём видно, как полугодовалые котята выходят к кормушке для животных и пытаются охотится под присмотром матери.

Инспекторы отмечают, что это – уникальный случай, ведь рыси давно ушли из этой местности. Самка рыси появилась на этой территории в прошлом году, но известно об этом было только по оставленным следам. Кошку не видели до этого момента. Сейчас её потомство учится выживать в дикой природе, а сама кошка-мать добывает корм.

Рысь удается нечасто запечатлеть с помощью фотоловушек - дикие кошки ведут себя очень осторожно, прислушиваются к каждому шороху. Всего же на территории заказника «Арга» обитают девять рысей - об этом свидетельствуют учетные данные 2020 года.

Напомним, заказник «Арга» расположен на территории Ачинского, Боготольского и Назаровского районов.

Фото: Заказник Арга