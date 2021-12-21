Саночники Красноярска выиграли медали этапа Кубка мира

В немецком городе Оберхоф прошел пятый этап Кубка мира, на котором команда сборной России по санному спорту, в составе которой выступают и представители Красноярского края, завоевала медали на юниорском турнире.

В состав красноярского экипажа вошли Сергей Захаров и Илья Горяйнов. Наши спортсмены одержали победу в выступлениях юношей. Помимо них на Кубке мира выступал еще один саночник края - Эдуард Александров. Ему удалось завоевать бронзу. Среди женщин бронза также досталась нашей спортсменке Софии Мазур. В командных соревнования сборная России, частью который также являлись красноярские спортсмены в лице Софии и Эдуарда, завоевала серебро.

В праздники наши юниоры продолжат спортивный марафон сезона 2021/2022 в австрийском городе Блуденце. В середине января в этом городе пройдет шестой и по совместительству заключительный этап Кубка мира.

Фото: ©kraysport