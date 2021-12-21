Пенсионер из Канского района лишился более миллиона рублей

62-летний житель Канского района, который хотел заработать, стал жертвой мошенников. В МО МВД России "Канский" мужчина рассказал сотрудникам, что в интернете увидел рекламу дополнительного заработка. Потерпевший заинтересовался предложением и перешел по ссылке на сайт брокерской компании, где зарегистрировался. Позже мошенники общались с пенсионером по видеосвязи и убедили его инвестировать деньги в бизнес, который занимается торговлей ценными бумагами. Злоумышленники пообещали до 80% прибыли в месяц. Мужчина доверился, так как не имел опыта в этой сфере, и внес денежные средства. В погоне за деньгами потерпевший за 20 дней инвестировал свыше 1,1 млн рублей, взяв для этой цели кредиты в банках. После мужчина уже не смог зайти в личный кабинет, чтобы вывести прибыль. Поняв, что это были мошенники, он обратился в ОВД.

На данный момент следователи ОВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Оперативниками уголовного розыска проводится комплекс мероприятий по установлению лица, причастного к хищению денежных средств потерпевшего.

Полицейские напоминают, чтобы жители Красноярского края были внимательны в интернете и не переходили по непроверенным ссылкам.

Фото: ©РИА новости / Алексей Мальгавко