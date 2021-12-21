21 декабря
Красноярск
погода -23 °C
73.82
 
€ 83.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителей 4 аварийных домов расселили в Кировском районе

Главная Общество
Красноярск
16:20 21 Декабря 2021
переселение, общество, красноярск, дом
версия для печати Ico_print

В 2021 году в Кировском районе расселили четыре аварийных многоквартирных дома по ул. Семафорной, 403, 363; ул. Монтажников, 10, 14. В планах к концу года снести все эти дома. Жители этих домов уже начали расселяться на ул. Семафорной, 319 и ул. Станочной, 13. Переселение должно закончиться уже в следующем году.

Помимо этих четырех домов в 2022 году планируют расселить еще 9 по ул. Семафорная, 343, 351, 353, 371; Кутузова, 41, 47; Станочная, 7, 9, 11. Новое местожительство у переселенцев будет в Советском районе на ул. Светлова, 40 и ул. Ольховую, 14. Чтобы переехать в благоприятное место жители аварийных домов должны дать письменное согласие на переселение, в противном случае, решение будет принимать районный суд.

Напомним, что расселение проходит по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы.

По словам руководителя администрации Кировского района Александра Митрошкина в опасных местах, которые образовались из-за аварийных домов будут регулярно проводиться противопожарные мероприятия. Доступ на эти территории также ограничен. 

Фото: ©admkrsk

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Саночники Красноярска выиграли медали этапа Кубка мира

Саночники Красноярска выиграли медали этапа Кубка мира

21 Декабря 2021 г.
Чемпионат проходил среди юниоров в Оберхофе
Новости Красноярска: Пенсионер из Канского района лишился более миллиона рублей

Пенсионер из Канского района лишился более миллиона рублей

21 Декабря 2021 г.
Потерпевший добровольно отдал деньги мошенникам
Новости Красноярска: В зимние праздники в Красноярске будет -30 градусов

В зимние праздники в Красноярске будет -30 градусов

21 Декабря 2021 г.
В первые дни 2022 года может резко потеплеть до -1 градуса
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса привились 56,7 % жителей

В Красноярском крае от коронавируса привились 56,7 % жителей

21 Декабря 2021 г.
264 тыс. жителей прошли курс вакцинации второй раз
Новости Красноярска: Прокуратура Козульского района встретилась со старшеклассниками местных школ

Прокуратура Козульского района встретилась со старшеклассниками местных школ

21 Декабря 2021 г.
Встреча была приурочена к 300-летию прокуратуры России
Новости Красноярска: В Красноярске утвердили рекомендации для размещения павильонов и кафе

В Красноярске утвердили рекомендации для размещения павильонов и кафе

21 Декабря 2021 г.
Документ носит рекомендательный характер
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

16 Декабря 2021 г.
Рейс направлялся из Красноярска в Хургаду
Новости Красноярска: Житель Красноярска повредил лифт и получил административный арест

Житель Красноярска повредил лифт и получил административный арест

17 Декабря 2021 г.
Происшествие произошло в Железнодорожном районе
Новости Красноярска: Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

16 Декабря 2021 г.
Евгений Дубынин занял первое место в номинации «Мобильное фото»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru