Жителей 4 аварийных домов расселили в Кировском районе

В 2021 году в Кировском районе расселили четыре аварийных многоквартирных дома по ул. Семафорной, 403, 363; ул. Монтажников, 10, 14. В планах к концу года снести все эти дома. Жители этих домов уже начали расселяться на ул. Семафорной, 319 и ул. Станочной, 13. Переселение должно закончиться уже в следующем году.

Помимо этих четырех домов в 2022 году планируют расселить еще 9 по ул. Семафорная, 343, 351, 353, 371; Кутузова, 41, 47; Станочная, 7, 9, 11. Новое местожительство у переселенцев будет в Советском районе на ул. Светлова, 40 и ул. Ольховую, 14. Чтобы переехать в благоприятное место жители аварийных домов должны дать письменное согласие на переселение, в противном случае, решение будет принимать районный суд.

Напомним, что расселение проходит по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы.

По словам руководителя администрации Кировского района Александра Митрошкина в опасных местах, которые образовались из-за аварийных домов будут регулярно проводиться противопожарные мероприятия. Доступ на эти территории также ограничен.

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