В зимние праздники в Красноярске будет -30 градусов

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» сообщают, что последние дни декабря Красноярск накроют январские морозы. Температура воздуха опустится до -30 градусов.

В первые дни 2022 года может резко потеплеть до -1 градуса. Ожидается гололёд. Начиная с 3 января, температура опустится до -20 градусов и останется такой до самого Рождества.

Кроме того, в новогодние праздники будет сильно меняться атмосферное давление, что может отразиться на здоровье метеозависимых людей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко