В Красноярском крае от коронавируса привились 56,7 % жителей

В минздраве Красноярского края рассказали о темпах вакцинации от коронавируса. По совместным подсчётам министрества и Центра управления регионом, первый компонент себе поставили. 1 млн 261 тыс. человек. Привились вторым – 1 млн 101 тыс. жителей.

Кроме того, 264 тыс. жителей прошли курс вакцинации второй раз.

Сейчас от коронавируса привито 57% жителей Красноярского края. Самые высокие показатели в Шарыповском районе (83,3 %), Ирберейском (71,6 %), Туруханском (66,5 %), Мотыгинском (66 %), Балахтинском (63,5 %). Меньше всего привитых в в Канском, Курагинском, Кежемском и Козульском районах.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости