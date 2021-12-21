Прокуратура Козульского района встретилась со старшеклассниками местных школ

Сотрудники прокуратуры Козульского района в честь празднования 300-летия прокуратуры провела встречи со старшеклассниками МБОУ «Козульская СОШ № 1» и МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Д.К. Квитовича».

Помощница прокурора Красноярского края Ирина Ракова побеседовали с учениками и рассказала им об истории образования ведомтсва, основных вехах развития силовых структур Красноярского края и Козульского района, этапах их становления, судебных и правовых реформах прошлого и нынешнего столетий. Также на встрече обсудили профессии прокурора, роли и месте прокуратуры в системе органов государственной власти, основных направлениях прокурорской деятельности в современных условиях.

В конце встречи старшеклассники задали интересующие вопросы Ирине. Помощница прокурора также рассказала о требованиях, предъявляемых к лицам, принимаемым на службу в органы прокуратуры, о морально-этических качествах, которыми должен обладать прокурорский работник, о прокурорах, возглавлявших ведомство в разные периоды.

Фото: ©Прокуратура Красноярского края