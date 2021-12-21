Президент федерации керлинга края Сергей Веневцев получил награду от министра спорта РФ

Олег Матыцин, министр спорта России, вручил медаль Николая Озерова президенту федерации керлинга Красноярского края Сергею Веневцеву. Данная медаль является знаком почета и вручается за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

Сергею Веневцеву также передали полномочия по развитию корпоративной лиги по керлингу физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Это решение было принято на Исполкоме федерации керлинга России, который прошел в Москве.

Помимо президента федерации почетной грамотой также была награждена специалист по связям с общественностью краевой федерации Полина Пилигузова.

Фото: ©kraysport