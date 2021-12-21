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Президент федерации керлинга края Сергей Веневцев получил награду от министра спорта РФ

Главная Общество
Красноярск
15:26 21 Декабря 2021
спорт, красноярск, общество, медали
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Олег Матыцин, министр спорта России, вручил медаль Николая Озерова президенту федерации керлинга Красноярского края Сергею Веневцеву. Данная медаль является знаком почета и вручается за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

Сергею Веневцеву также передали полномочия по развитию корпоративной лиги по керлингу физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Это решение было принято на Исполкоме федерации керлинга России, который прошел в Москве.

Помимо президента федерации почетной грамотой также была награждена специалист по связям с общественностью краевой федерации Полина Пилигузова.

Фото: ©kraysport

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