В Красноярске утвердили рекомендации для размещения павильонов и кафе

В Красноярске появился регламент по размещению торговых точек. Как сообщила пресс-служба департамента градостроительства, в документе указано, как должны выглядеть все временные сооружения, вроде павильонов, киосков, автостоянок, летних кафе. В частности, даются рекомендации по подсветке и художественному оформлению.

«Документ носит рекомендательный характер. Это концепция отражает то, к чему нужно стремиться при создании нестационарных торговых точек», – пояснил начальник отдела временных сооружений департамента градостроительства Андрей Березин.

Регламент можно найти на сайте администрации города.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев