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В Красноярске утвердили рекомендации для размещения павильонов и кафе

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Красноярск
15:35 21 Декабря 2021
красноярск, администрация
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В Красноярске появился регламент по размещению торговых точек. Как сообщила пресс-служба департамента градостроительства, в документе указано, как должны выглядеть все временные сооружения, вроде павильонов, киосков, автостоянок, летних кафе. В частности, даются рекомендации по подсветке и художественному оформлению. 

«Документ носит рекомендательный характер. Это концепция отражает то, к чему нужно стремиться при создании нестационарных торговых точек», – пояснил начальник отдела временных сооружений департамента градостроительства Андрей Березин.

Регламент можно найти на сайте администрации города.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

 

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